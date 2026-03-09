“Il Comune che abbraccia”: la rivoluzione della gentilezza parte da Concorezzo

Un abbraccio all’ingresso del Municipio e un sorriso luminoso lungo le strade della città. Concorezzo lancia due iniziative originali che trasformano gli spazi pubblici in luoghi di incontro, ascolto e connessione umana.

In un mondo sempre più frenetico e digitale, Concorezzo sceglie di andare controcorrente, riportando al centro della vita pubblica il valore dell’umanità. Con il progetto “Il Comune che abbraccia” e l’iniziativa dei monitor per le buone notizie, l’Amministrazione comunale trasforma il palazzo istituzionale e le strade cittadine in veri e propri presidi di benessere relazionale.

“Il Comune che abbraccia”: la primavera si apre con un gesto di vicinanza

Il cuore pulsante del progetto sarà sabato 21 marzo, in occasione del primo giorno di primavera. Per l’intera giornata, il Municipio non sarà solo il luogo dove sbrigare pratiche burocratiche, ma uno spazio di accoglienza calda. All’ingresso, operatori volontari di Casa Nadi – Centro di Psicoterapia e Yoga di Concorezzo accoglieranno i cittadini con il gesto simbolico dell’abbraccio, un atto potente di connessione che mira ad abbattere la distanza tra istituzione e cittadino.

Il programma della giornata

Ore 10:00 (Sala di rappresentanza): “Yoga per le coppie”, una pratica dedicata al contatto e alla sintonia tra partner.

Ore 11:00 (Parco di Villa Zoja): Attività ludico-yoga pensate per il coinvolgimento di bambini e famiglie.

Dalle 15:00 alle 18:00 (Biblioteca): Happening poetico “Tra le tue braccia”, ispirato all’opera di Alda Merini. I bibliotecari leggeranno poesie emozionanti, chiudendo il momento con un abbraccio simbolico ai presenti.

Tutte le iniziative sono gratuite e a libero accesso, pensate per chiunque desideri riscoprire il valore del contatto umano.

La città che sorride: le buone notizie corrono sui monitor

L’impegno del Comune non si ferma a un solo giorno di celebrazione. Per rafforzare il senso di comunità, l’Amministrazione ha deciso di trasformare i due pannelli luminosi della città (in via Dante) in una vetrina dedicata ai traguardi positivi dei concorezzesi.

Che si tratti di una laurea, del compleanno di un nipote, di un esame della patente superato o di un nuovo contratto di lavoro, ogni gioia quotidiana può diventare un messaggio pubblico capace di regalare un sorriso a chi passa.

Come partecipare: È possibile inviare la propria “buona notizia” tramite WhatsApp al numero 366 578 4663.

Il commento del Sindaco: “Curare le relazioni è una necessità”

“Con ‘Il Comune che abbraccia’ mettiamo al centro le relazioni” – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio. “Vogliamo che il Municipio sia percepito non solo come uno spazio amministrativo, ma di ascolto e vicinanza. Questi progetti non sono isolati, ma si inseriscono in un percorso più ampio che abbiamo avviato da tempo: dai corsi di mindfulness ai gruppi di cammino per anziani, fino ai corsi prematrimoniali civili.”

Per il primo cittadino, si tratta di iniziative fondamentali: “In una società in costante evoluzione, le relazioni devono continuare a rappresentare la base della vita della comunità. Condividere una gioia significa creare legami e rafforzare il tessuto sociale: un piccolo traguardo personale diventa, così, un bene collettivo.”