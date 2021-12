Il Comune compra 4 auto elettriche, ma non le paga

Vimercate

Acquisto fatto grazie ad un finanziamento regionale che ha consentito di coprire anche altre spese.

Quattro auto elettriche acquistate in un un sol colpo senza spendere un euro.

Questa l'operazione del Comune di Vimercate, che ha sfruttato risorse destinate da Regione Lombardia al sostegno del tessuto economico colpito dall'emergenza causata dalla pandemia.

Finanziati acquisti e spese per 200mila euro

In particolare a Vimercate gli uffici municipali hanno presentato progetti per un importo complessivo di 200mila euro, interamente finanziati dalla Regione.

Acquistate 4 Fiat 500 completamente elettriche

Tra gli acquisti, come detto, anche quello di quattro auto, Fiat 500, completamente elettriche, che verranno utilizzate per i servizi esterni sul territorio e che andranno a rinnovare parte dell'attuale parco vetture ormai obsoleto.

Le altre spese finanziate

I fondi a disposizione hanno permesso di intervenire anche su altri fronti.

Innanzitutto la messa in sicurezza dei solai nella palazzina della mensa e nell’area esterna di passaggio pedonale di accesso alla palestra alla scuola secondaria di primo grado Manzoni.

L'acquisto di una termocamera, una sonda e un videoscopio diagnostico per attività di progettazione, manutenzione e diagnosi degli immobili comunali destinate all’Ufficio Tecnico.

L'acquisto di attrezzature informatiche per l’Ufficio Tecnico . In particolare: 4 Pc portatili; 3 Monitor ; 2 tower Pc.

La messa in sicurezza del campo di calcio di via Degli Atleti attraverso la posa di una recinzione in sostituzione dell’attuale fortemente ammalorata.

Risparmiati 47milaeuro da destinare ad ulteriori progetti

Al netto di quanto ottenuto gli uffici tecnici sono ora impegnati a presentare nuovi progetti per un importo di 47.676,68 euro determinato dalle economie di spesa derivanti dai precedenti progetti approvati e finanziati.