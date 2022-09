Anche il Comune ha pensato a un modo per dare il benvenuto ai nuovi nati. A Concorezzo infatti sui pannelli luminosi di via Dante e sulla Sp3, i giorni successivi alla nascita di un nuovo residente, verrà proiettato un messaggio di benvenuto. L'iniziativa, attiva da questa settimana, è stata pensata dal Comune per dare un segnale di vicinanza alle famiglie concorezzesi con un nuovo bebè.

Il Comune dà il benvenuto ai nuovi nati sui pannelli luminosi

“Abbiamo pensato di utilizzare i pannelli luminosi presenti in città anche per dare il benvenuto ai nuovi nati- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Un modo, insomma per manifestare la vicinanza dell’intera comunità concorezzese alle famiglie che vivono la gioia dell’arrivo di un figlio o di una figlia. Si tratta di un gesto simbolico che va ad aggiungersi ad altre iniziative organizzate dal Comune per i neonati concorezzesi. Da due anni alle famiglie dei nuovi nati viene, ad esempio, consegnato un pacco bebè grazie alla collaborazione con la nostra farmacia comunale Aspecon. La biblioteca, inoltre, è attiva con iniziative pensate proprio per coinvolgere le famiglie con i figli piccoli in attività legate alla lettura tramite laboratori mirati”.

Il kit bebè

Il kit bebè è composto da una borsa viaggio con all’interno cinque prodotti per il bagno e il cambio pannolino e una crema all’ossido di zinco. Per poter ricevere il kit è sufficiente compilare la richiesta al momento della registrazione del bambino all’Anagrafe.