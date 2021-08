Il Comune di Bellusco ha premiato i suoi campioni. Riconoscimento in Municipio per i pattinatori della Polisportiva, reduci dai trionfi ai Campionati europei.

Il Consiglio comunale di Bellusco ha voluto rendere omaggio ai suoi campioni. Venerdì sera, nel corso dei lavori dell’assise, l’Amministrazione ha consegnato un omaggio ai pattinatori della Polisportiva Bellusco, reduci da una straordinaria esperienza con la divisa della Nazionale italiana ai recenti Campionati europei andati in scena a Canelas, in Portogallo. Sofia Saronni, Riccardo Lorello, Emanuele Balini, Andrea Cremaschi e Riccardo Ceola sono stati premiati dal sindaco Mauro Colombo, ricevendo i complimenti di tutta l’Amministrazione.

"Per noi siete un esempio - ha dichiarato il primo cittadino - Non soltanto per i risultati che riuscite a ottenere, ma anche e soprattutto per l’impegno e la costanza che dimostrate quotidianamente negli allenamenti. Ancora una volta avete dato lustro a Bellusco, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale".