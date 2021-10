Investimento sul futuro

Il Comune di Bovisio consegna le prime borse di studio. Ieri sera, venerdì, la cerimonia al Palamedia che ha coinvolto 21 ragazzi e ragazze

Grande emozione venerdì sera al Palamedia di Bovisio Masciago. E' la prima volta che il Comune consegna agli studenti eccellenti una borsa di studio per i meriti scolastici. "Speriamo possa diventare una bella tradizione" ha affermato l’assessore all’Istruzione Simone Carcano. Ventuno studenti bovisiani hanno ricevuto fino a 400 euro per il loro impegno scolastico: tredici di loro hanno concluso la scuola media con una votazione pari a 9,10 e 10 con lode. Gli altri otto invece hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti.

Durante la cerimonia omaggio al film "L'attimo fuggente"

La serata è iniziata con la visione della scena clou del film della fine degli anni Ottanta "L’Attimo fuggente", quella in cui il professore di lettere interpretato da Robin Williams viene messo alla porta per il suo metodo di insegnamento sopra le righe e gli studenti mettono in atto una simbolica protesta. Salendo sui banchi della loro classe pronunciano la frase che poi diventerà iconica "Capitano, mio capitano". Un messaggio che l’assessore Carcano ha voluto inviare ai ragazzi, ai docenti e alle famiglie: "Sicuramente il vostro impegno, ragazzi, è ammirevole – ha detto – Vi auguro, comunque, di incontrare professori esuberanti e non convenzionali come lui".

