Il Comune di Cesano Maderno sbarca su Telegram

Il Comune di Cesano Maderno ha attivato il canale Telegram, nuovo strumento di comunicazione social rivolto ai cittadini e gestito dall’ufficio Comunicazione istituzionale.

Attraverso Telegram i cittadini potranno ricevere direttamente sul proprio smartphone, tablet o pc, tutte le informazioni e le principali novità provenienti dal Comune. Il servizio è rivolto a cittadini, anche non residenti, che intendono restare informati, in maniera rapida, immediata e gratuita, su notizie di pubblico interesse relative, a titolo esemplificativo, a servizi e scadenze comunali, bandi, modifiche alla viabilità, eventuali stati di emergenza, iniziative ed eventi in programmazione nel Comune di Cesano Maderno.

“Innovazione, smart city e rivoluzione tecnologica per una Cesano sempre più moderna. Proseguiamo nel nostro percorso di digitalizzazione e rinnovamento - ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca- lanciando un nuovo strumento di comunicazione valido, semplice e veloce, che aiuta a rafforzare la comunicazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, accorciandone le distanze ed aiutando la comunità a reperire informazioni utili per la quotidianità. Sul canale

Telegram, infatti, si potranno trovare aggiornamenti e informazioni sulla viabilità, lavori pubblici, variazioni degli orari di uffici comunali, bandi e opportunità per le famiglie, per i giovani, eventi e iniziative organizzate sul nostro territorio. È un servizio molto utile anche in casi di eventuale

emergenza, perché consente di comunicare in sicurezza e in tempo reale ogni aggiornamento relativo ai provvedimenti dell’amministrazione”.