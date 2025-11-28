Il Comune di Concorezzo al fianco di una ricerca dell’Università Cattolica sulla realtà virtuale

Nel corso del mese di dicembre i dipendenti comunali, Giunta e consiglieri saranno coinvolti in un percorso sperimentale promosso da Giulia Magni, psicologa concorezzese e dottoranda dell’Università Cattolica di Milano e dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano.

L’iniziativa

L’iniziativa mira a comprendere come le esperienze immersive possano contribuire allo sviluppo di nuovi strumenti comunicativi, con possibili applicazioni in ambito sanitario. Lo studio prevede la partecipazione, su base volontaria, a una breve attività della durata di circa venti minuti. Ogni partecipante sarà assegnato in modo casuale a una delle due modalità previste: un’esperienza immersiva tramite visore di realtà virtuale oppure un contenuto in formato audio.

Il percorso comprende la compilazione di questionari, la fruizione dell’esperienza e la rilevazione non invasiva dell’attività cardiaca attraverso un piccolo sensore posizionato sul dito. Tutti i dati raccolti saranno completamente anonimi: a ogni partecipante verrà attribuito un codice personale che non consentirà in alcun modo di risalire alla sua identità.

La soddisfazione del sindaco Capitanio