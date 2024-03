Continua ad aumentare Concorezzo il numero delle donne impegate preso il Comune. In base agli ultimi dati diffusi dall'Amministrazione comunale al momento il numero di donne che lavorano nei diversi uffici rappresenta oltre il 65% dei dipendenti comunali complessivi. Non solo, negli ultimi anni sono in aumento il numero delle laureate

Il Comune di Concorezzo è sempre più al femminile

Sui 64 dipendenti attualmente in forza all’amministrazione comunale, le donne sono la maggioranza con il 65,63%. Le donne che lavorano al Comune di Concorezzo sono, infatti, 42 mentre gli uomini sono 22. I Responsabili di Settore sono quattro donne e tre uomini. Negli ultimi anni è aumentato anche il numero delle dipendenti donne laureate che ora sono 16.

Ricambio generazionale con le nuove assunzioni

Per quanto riguarda, in generale, l’età dei dipendenti, sono sette le persone con meno di 40 anni, il 24,43% del personale è incluso nella fascia 41/50 anni (15 dipendenti), il 48,43% ha tra i 51 e i 60 anni (31 dipendenti) mentre 12 dipendenti hanno oltre 60 anni (18,75%). Un ricambio generazionale interno sta avvenendo grazie alle nuove assunzioni. Negli ultimi cinque anni sono stati dieci i nuovi assunti, di cui sei donne tutte laureate. Grazie a loro la percentuale dei dipendenti laureati è aumentata e oggi è del 34,33%.

La maggior parte full time

Il rapporto del lavoro a tempo pieno rappresenta la forma prevalente dei contratti attualmente in essere dei dipendenti comunali di Concorezzo. Il part time si attesta intorno al 23,4%.

Per quanto riguarda gli strumenti a disposizione del personale comunale per conciliare i tempi di vita personale con quelli di vita lavorativa sono previsti: l’orario di lavoro part-time, la flessibilità in entrata e in uscita, i permessi retribuiti e non retribuiti, i congedi parentali e le aspettative previste dalla normativa.

Il commento del sindaco