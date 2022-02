Il Comune di Concorezzo espone la bandiera dell'Ucraina. Il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha incontrato Taras Rurak, cittadino concorezzese nato in Ucraina.

Il primo cittadino e Taras si sono incontrati in Municipio questa mattina, venerdì 25 febbraio 2022, all'indomani dell'attacco russo ai danni dell'Ucraina.

"Questa mattina il sindaco Mauro Capitanio ha invitato in Comune Taras Rurak, cittadino concorezzese nato in Ucraina - si legge in una nota diramata dall'Amministrazione comunale di Concorezzo - Insieme hanno esposto la bandiera ucraina sulla facciata del Municipio. Un gesto simbolico per esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale e di tutti i concorezzesi al popolo ucraino coinvolto in questa guerra. Il nostro pensiero, in particolare, va ai cittadini ucraini che vivono nella nostra città e che stanno vivendo momenti di grandissima preoccupazione per i propri famigliari lontani e in pericolo".