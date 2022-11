Il Comune di Concorezzo ha annunciato i vincitori della "Gugia Dòra" 2022

Concorezzo, ecco i vincitori della "Gugia Dòra" 2022: nella giornata di oggi, giovedì 10 novembre, il Comune ha svelato i premiati della cerimonia in programma domenica. Le benemerenze civiche saranno assegnate a Elio Pozzi, Luca Scaccabarozzi e al Centro di formazione professionale "Marconi". La consegna avverrà alle 18 in Villa Zoja, anticipata alle 17 da un concerto dedicato a Milva e Piazzolla.

Domenica 13 novembre, in Villa Zoia, è in programma la manifestazione della Festa del Paese con la consegna della civica benemerenza Gügia dòra, del premio CASC e del riconoscimento ai negozi storici. Nel corso della manifestazione è in programma anche un momento dedicato ai medici in pensione Angela Biolchini, Enrico Beretta, Paolo Cantù, Arturo Fossati, Aurelio Limonta. Una targa speciale verrà dedicata ad AVIS Concorezzo per i suoi 50 anni di attività. La Gügia dòra, giunge in questo 2022 alla sua 23^ edizione e rappresenta il pubblico riconoscimento a persone, enti o associazioni concorezzesi attive nei campi del lavoro, dello sport, della cultura, dell’arte o della solidarietà. A riceverla, saranno:

A Pietro Gervasoni sarà consegnato il Premio Casc, il Centro coordinamento delle associazioni sportive concorezzesi, mentre le targhe di Attività storiche saranno attribuite ad "Agri Brianza" e alla "Levati".

Sulla scelta dei cittadini benemeriti è intervenuto il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che ha spiegato le motivazioni che hanno spinto l'Amministrazione comunale a consegnare la "Gugià Dòra" a Pozzi, Scaccabarozzi e al Centro di formazione "Marconi".

"Come ogni anno scegliere tra le candidature che vengono presentate per la Gügia dòra non è semplice - ha spiegato il primo cittadino - Nonostante sia ormai 23 anni che si rinnova questo momento, i concorezzesi degni della Gügia non mancano. Abbiamo quindi dovuto scegliere e lo abbiamo fatto con l’obiettivo di premiare sia la tradizione sia l’innovazione. Ecco allora la scelta delle tre benemerenze che assegniamo in questo 2022. Abbiamo voluto premiare Elio Pozzi, figura nota nell’associazionismo locale. Un concorezzese che per tutta la vita ha scelto di dedicarsi non solo alla famiglia e al lavoro ma anche alla sua città. Una scelta che, lo possiamo ben immaginare, ha comportato non pochi sacrifici e rinunce ma che Elio ha sempre portato avanti con il sorriso e convinzione. Si tratta certamente di un esempio per tutti, di uno stimolo a fare e a non fermarsi alla propria casa e alla propria famiglia ma ad andare oltre per fare del bene alla propria comunità, mettendosi in gioco in prima persona. Le altre due benemerenze, come lo scorso anno con Federica Pozzi e Claudia Pagani, sono nel segno del lavoro vero e proprio. Abbiamo premiato Luca Scaccabarozzi, giovane concorezzese che ha fatto dell’arte, della musica in particolare, la sua professione. Una professione svolta ad altissimo livello. A lui va certamente il nostro plauso e il nostro grazie, per non aver dimenticato la nostra città ma, anzi, per aver sempre Concorezzo tra le sue priorità nonostante la carriera. La terza benemerenza è stata data al CFP Marconi in occasione del decimo anno di attività della scuola. Un’occasione per sottolineare il quotidiano lavoro che viene svolto dal corpo docente e dalla direzione con i ragazzi e la bella collaborazione che si è instaurata con il Comune e l’intera città. In particolare voglio ricordare il progetto di formazione attivo con alcune aziende del territorio (Schindler e Acquaworld) e l’impegno di alcuni ragazzi per un progetto di formazione rivolto agli anziani sull’accessibilità informatica. In questo 2022 abbiamo, infine, deciso di dare un particolare riconoscimento ai medici in pensione dopo anni di attività a Concorezzo. Un ringraziamento sentito per la loro professionalità e per la disponibilità dimostrata verso i nostri concittadini. Per quanto riguarda il premio CASC, le associazioni aderenti hanno scelto Pietro Gervasoni, concorezzese che, nel corso della sua vita, ha dedicato e continua a dedicare tempo e passione per lo sport cittadino, in particolare per la Pallavolo Concorezzo di cui è tuttora vicepresidente".