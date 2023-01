Il Comune di Concorezzo nuovamente a fianco delle associazioni

Un nuovo, concreto, sostegno da parte del Comune di Concorezzo alle associazioni del territorio. Alle realtà concorezzesi sono in arrivo circa 57.000 euro stanziati dall'Amministrazione comunale.

A Concorezzo il 2023 si apre con l’arrivo dei contributi comunali alle associazioni sportive e culturali del territorio. Un totale di circa 57.000 euro che in questi giorni stanno arrivando nelle casse delle associazioni che i mesi scorsi avevano partecipato al bando comunale. Il contributo economico riguarderà, con importi diversi, 29 associazioni attive a Concorezzo. Questi contributi si aggiungono ai fondi stanziati per il sostegno delle associazioni di volontariato che nel 2022 ammontano a 7.100 euro e che hanno coinvolto 10 associazioni.

Ovviamente soddisfatto il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che ha sottolineato il grande lavoro svolto dall'Amministrazione comunale nel reperimento di bandi necessari per lo stanziamento dei fondi.

"Anche per il 2022 siamo riusciti a garantire un contributo economico importante per le associazioni del nostro territorio per un totale di 57 mila euro circa - ha commentato il primo cittadino di Concorezzo - A questo aiuto si somma anche il grande lavoro degli uffici comunali nell’ambito dell’individuazione e partecipazione a bandi regionali dedicati. Uno fra tutti il bando Estate Insieme, che ha garantito al nostro territorio un contributo di quasi 300mila euro negli ultimi due anni, impiegati per progetti per i giovani. Fondi regionali di cui hanno beneficiato Scuola, Oratorio e associazioni di Concorezzo. Questa rappresenta una modalità chiave di reperimento fondi che, sempre più, dovrà coinvolgere anche le associazioni. A livello regionale, soprattutto, sono presenti bandi dedicati che possono interessare le nostre realtà locali. Bandi che possono garantire contributi ben più alti rispetto a quelli che un Comune può dare in momenti come questi, così trasversalmente difficili a livello economico. Ecco allora che per il futuro diventerà fondamentale una collaborazione sempre più concreta tra il Comune e le associazioni nell’ambito dell’ottenimento di nuovi fondi proprio tramite i bandi".