Il Comune di Concorezzo premia i suoi studenti meritevoli

Torna il tradizionale appuntamento con le borse di studio offerte dal Comune di Concorezzo. Venerdì 18 novembre 2022 l'Amministrazione consegnerà i riconoscimenti agli studenti più meritevoli. L'appuntamento è fissato per le 20.30 in Villa Zoja.

Venerdì 18 novembre alle ore 20.30 in Villa Zoia è in programma la cerimonia di consegna delle borse di studio. Alla serata prenderanno parte il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo. Verranno consegnate 34 borse di studio (8 scuola secondaria primo grado, 8 scuola secondaria di secondo grado, 12 lauree triennali e 6 lauree specialistiche). Le ragazze che verranno premiate sono 27 mentre i maschi 7. La cifra complessiva stanziata dal Comune è stata di 10mila euro e nel dettaglio il contributo è stato di: 92 euro scuola secondaria primo grado, 231 euro scuola secondaria secondo grado, 370 euro laurea triennale e 560 euro laurea specialistica.

"La cerimonia di consegna delle borse di studio è sempre emozionante e vuole essere una celebrazione dell’impegno dei nostri concittadini più giovani nell’ambito della scuola - commenta l'assessore all'Istruzione del Comune di Concorezzo Gabriele Borgonovo - Dall’anno scorso abbiamo raddoppiato la cifra stanziata portando a 10mila euro l’investimento complessivo. Da parte dell’Amministrazione un plauso ai ragazzi e alle ragazze, che in questo 2022 sono in netta maggioranza, per l’impegno e la dedizione dimostrata nel percorso di studi. La scuola è, anche, questo. Ma è anche tutto il resto. E’ il rispetto dei tempi di ognuno, è l’accettazione dei limiti, è l’impegno quotidiano e anche, come in questo caso, la celebrazione dei risultati. Ma, soprattutto, è un percorso di crescita, di cambiamento e di miglioramento".