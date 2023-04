In occasione delle celebrazioni per il 25 Aprile, il Comune di Cornate ha premiato i suoi studenti più brillanti. Questa mattina, nella suggestiva cornice di Villa Sandroni, sono state consegnate le borse di studio offerte dall'Amministrazione comunale, dalle associazioni e da alcuni privati benefattori.

Mattinata ricca di emozioni

Quella andata in scena oggi, martedì 25 Aprile 2023, è stata una mattinata ricca di emozioni. In tantissimi, infatti, hanno preso parte alle celebrazioni per la Festa della Liberazione, che ha visto protagonisti Amministrazione comunale, Pro Loco, Alpini e altre realtà del territorio. All'interno di Villa Sandroni c'è stato spazio in apertura per l'alzabandiera, accompagnato dalle note dell'Inno di Mameli, mirabilmente eseguito dalla cantante Sara Quadri. Una voce che ha colpito ed emozionato tutti i presenti. Successivamente c'è stato spazio per il discorso del sindaco di Cornate Giuseppe Felice Colombo e per una serie di letture sul tema della Liberazione eseguite da alcuni giovani del paese. Tra loro anche il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi Beatrice Ioele.

Le borse di studio

Successivamente si è passati alla consegna delle borse di studio. Sul palco, insieme al sindaco Colombo e all'assessore alla Cultura Annamaria Arlati, l'assessore all'Istruzione Maria Cristina Teruzzi e l'assessore al Commercio Gianluca Quadri.

"Per il nostro Comune questo è sempre un momento molto importante - ha sottolineato il primo cittadino Giuseppe Felice Colombo - Siamo orgogliosi di poter premiare gli studenti che con tanti sforzi hanno raggiunto traguardi così importante. La scuola deve rappresentare sempre il miglior biglietto da visita per avere successo nella vita e raggiungere i propri obiettivi. Un ringraziamento alle associazioni e ai privati che hanno collaborato a questa giornata, donando alcune delle borse di studio che andremo a consegnare".

Primi a essere premiati, gli studenti reduci dalle scuole medie: Aurora Colombo, Emma Sambo, Matteo Sanguedolce, Matteo Cortiana, Matilde Colnaghi, Elisa Baggioli, Greta Vimercati, Lorenzo Pavesi, Francesca Bestetti, Sharon Merelli, Vittoria Giani e Marta Quadri.

Successivamente è stata la volta dei diplomati: Giorgia Angela Barzaghi, Maddalena Brivio, Davide Despini, Marta Colombo, Arianna Motta, Nicolò Airoldi e Chiara Laudiano.

Ultimi, infine, i laureati: Beatrice Lupercalli, Francesca Quadri, Tiziana Pirola, Giulia Stucchi, Riccardo Mattavelli e Emanuele Stucchi.

