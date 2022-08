Il Comune di Desio cerca sponsor e operatori per le iniziative di Natale. Pubblicato l'avviso, le offerte vanno presentate entro il 15 settembre tramite la piattaforma telematica

Valorizzare la città attraverso l’organizzazione di eventi di intrattenimento e aggregazione. Con questo obiettivo il Comune di Desio sta già pensando agli eventi da organizzare in occasione delle prossime festività e ha pubblicato il bando per la selezione di operatori economici finalizzato all’affidamento di servizi, forniture e/o sponsorizzazione tecnica, anche parziale, per la programmazione di iniziative in occasione del Natale.

Come partecipare alla manifestazione d'interesse

Gli interessati sono invitati ad iscriversi alla piattaforma SINTEL (la Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia) per presentare manifestazioni di interesse relative all’installazione di alberi e allestimenti con elementi di arredo urbano a tema, proiezioni su edifici con decorazioni a tema natalizio, pista di pattinaggio sul ghiaccio, giostrine per bambini e altri intrattenimenti vari che i concorrenti sono invitati a proporre, anche al di fuori delle classiche tipologie elencate a titolo esemplificativo.

Offerte entro il 15 settembre

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del 15 settembre tramite la piattaforma telematica. Nel caso di candidature di sponsorizzazione tecnica, il Comune si impegnerà a veicolare l'immagine dello sponsor (logo/marchio/nome) attraverso tutti i materiali di comunicazione (manifesti, brochure, opuscoli, leaflet - che saranno oltretutto distribuiti nei punti di maggior affluenza di pubblico della città). Avranno inoltre visibilità sul sito istituzionale www.comune.desio.mb.it, durante la conferenza stampa di presentazione delle attività, sui social network ufficiali del Comune (Facebook @Comune.di.Desio @desiocittaonline @Desio.dal.Vivo, Twitter,

Instagram), nei comunicati stampa e altro ancora.