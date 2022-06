Il Comune di Desio in campo contro l’abuso e il traffico illecito di stupefacenti. Importante campagna di prevenzione in collaborazione con la Polizia locale e le agenzie educative.

"La droga è morte e criminalità"

Importante presa di posizione del Comune di Desio in occasione della Giornata mondiale delle Nazioni Unite contro l’abuso e il traffico illecito di stupefacenti.

"La droga è morte e criminalità, noi siamo per la cultura della vita. Bisogna contrastare questo fenomeno con ogni mezzo necessario, per salvare migliaia di ragazzi e la nostra società - spiega il vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Desio Andrea Villa - Alla luce del recente episodio di cronaca che ha visto coinvolta la nostra città, le istituzioni tutte devono proseguire a mettere in campo azioni di prevenzione, contrasto e sensibilizzazione. L'amministrazione sta facendo e continuerà a fare la sua parte. Siamo al lavoro congiuntamente con gli assessorati alla Pubblica Istruzione e alle politiche Sociali per offrire ai ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, un’informazione corretta ed autorevole sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al loro utilizzo. La nostra città è coinvolta con la Prefettura in iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il nostro obiettivo principale è la prevenzione".

Collaborazione con la Polizia locale

Proprio in quest'ottica assume ancora più valore la forte collaborazione instaurata con la Polizia locale, che ha portato alla nascita, nel periodo estivo, di un terzo turno al fine di effettuare sopralluoghi mirati in orari serali e notturni per presidiare, in collaborazione con il Comando dei Carabinieri, le aree più a rischio.