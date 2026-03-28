Il Comune di Giussano conferma il “Pranzo solidale”

E’ stata rinnovata a Giussano, la convenzione tra Comune, Caritas e Vivenda per fornire pasti gratuiti a 15 cittadini in stato di bisogno.

Rinnovata la convenzione

Interventi quotidiani contro la povertà, attraverso il “Pranzo solidale” al centro cottura del Comune di Giussano, aperto gratuitamente dal lunedì al venerdì. E’ stata rinnovata la convenzione per il servizio «Pranzo solidale», iniziativa promossa dall’Amministrazione per offrire un sostegno concreto alle persone in condizione di fragilità.

Collaborazione con Caritas

L’Amministrazione comunale ha infatti confermato la collaborazione con la Caritas della Comunità Pastorale San Paolo e con Vivenda, consolidando un servizio gratuito di mensa pensato per rispondere in modo tempestivo alle situazioni di bisogno più urgente. Il servizio, attivato grazie alla sinergia con la ditta appaltatrice del servizio di ristorazione comunale, rappresenta una risorsa funzionale e immediatamente attivabile nei casi di grave povertà, garantendo un pasto caldo in un contesto adeguato e dignitoso.

Pranzo solidale per 15 utenti

Il «Pranzo solidale» è attivo dal lunedì al venerdì presso il Centro cottura comunale di via Massimo D’Azeglio ed è destinato ad un massimo di 15 utenti giornalieri, individuati dal Comune in accordo con Caritas. Il pasto viene fornito a un costo convenzionale calmierato, interamente sostenuto dal bilancio comunale, grazie alla disponibilità di Vivenda nella produzione dei pasti.

La sinergia tra Comune e Caritas

Il servizio rafforza la sinergia in essere con la Caritas di Giussano, già legata al Comune da una consolidata convenzione ed impegnata sul territorio in numerose attività di solidarietà, tra cui il servizio guardaroba e la distribuzione di pacchi alimentari, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per il sostegno alle persone più fragili.