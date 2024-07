Il Comune di Limbiate acquista un'auto per l'Auser. Nuovo appello per la ricerca dei volontari: "Abbiamo bisogno di persone che dedichino qualche ora ai servizi perché abbiamo davvero tante richieste"

Un nuovo veicolo per rendere più moderno ed efficiente il parco mezzi dell’Auser, acquistato dal Comune di Limbiate. Il sindaco Antonio Romeo ha consegnato ufficialmente la Citroen C3 al presidente Massimo Restelli. Il veicolo, di seconda mano, ma con pochi chilometri, è costato 12.500 euro, cifra sostenuta interamente dall’Amministrazione, e sarà utilizzato dai volontari dell’associazione di piazza Aldo Moro per svolgere i vari servizi quotidiani.

«L’Auser aveva bisogno di un nuovo mezzo e prima di Natale avevo preso l’impegno di stanziare un contributo di 10mila euro, alla fine il Comune ha coperto tutta la spesa di 12.500 euro - ha premesso Romeo - sono soddisfatto per il raggiungimento di questo risultato ma non finisce qui, continuiamo il percorso insieme. Ringrazio l’associazione che si impegna ogni giorno per offrire un servizio importante ai cittadini».