Il Comune di Limbiate rifà tutta la staccionata lungo il Villoresi. Quella in legno verrà demolita, al suo posto una nuova in plastica riciclata

Il Comune di Limbiate rifà tutta la staccionata che corre lungo il canale Villoresi. La nuova barriera, che funge da protezione della pista ciclo-pedonale, si snoda su tutta via Marconi, dall’intersezione con via XX Settembre a corso Milano, al confine con Paderno Dugnano.

Si usa la plastica riciclata

La vecchia recinzione in legno sarà pertanto demolita e al suo posto ne verrà realizzata un’altra in plastica riciclata. Questa barriera subisce spesso rotture e danneggiamenti, dovuti alla consunzione del legno piuttosto che atti vandalici e necessita di frequenti opere di manutenzione che in passato hanno visto coinvolti anche i volontari del verde del Comune. Con questo consistente intervento l’auspicio è che la nuova barriera sia più resistente e duratura.

L'investimento

I lavori prevedono un investimento di 181.872 euro, di cui 100mila derivanti da un contributo di Regione Lombardia. La durata prevista è 45 giorni con avvio nel mese di agosto.