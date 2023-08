Il Comune di Mezzago "costretto" ad abbattere lo storico cedro di via Curiel

Mezzago dice addio allo storico cedro di via Curiel. Nei giorni scorsi il Comune ha iniziato le operazioni di abbattimento del mitico albero. Una scelta presa a malincuore e dovuto, anche, al maltempo che ha colpito il Vimercatese a luglio.

Una decisione presa a malincuore, ma divenuta ormai inevitabile. La comunità di Mezzago si appresta a salutare il suo "mitico" cedro di via Curiel, uno degli alberi più antichi e imponenti del paese. L'annuncio è arrivato nella giornata di ieri, martedì 29 agosto 2023.

"A memoria dell’importanza storica che il cedro di via Curiel ha rappresentato e rappresenta per la comunità mezzaghese, il tronco centrale verrà mantenuto fino ad un'altezza di circa cinque metri così da poter essere scolpito ad arte e ricavarne una significativa opera monumentale - continua il comunicato dall'Amministrazione guidata dal sindaco Massimiliano Rivabeni - Infine si coglie l’occasione per informare che certamente verranno messi a dimora altri alberi, che non solo compenseranno quelli abbattuti in questo ultimo periodo, ma anzi potrebbero essere nel complesso in numero maggiore. Ad esempio in via Roma (zona Cimitero) verrà piantumato tutto il nuovo ingresso al paese, nella nuova ciclopedonale per Cascina Orobona verranno messe a dimora piante lungo il percorso, in via xxv aprile la ciclopedonale verrà ri-piantumata".