La novità

Il Comune di Villasanta sbarca su WhatsApp, aperto il nuovo canale

Avvisi, lavori in corso, scadenze, iniziative ed eventi in un unico canale

Il Comune di Villasanta sbarca su WhatsApp, aperto il nuovo canale

Villasanta · 04/08/2026 alle 13:21

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Il Comune di Villasanta ha attivato il proprio canale WhatsApp istituzionale, un nuovo strumento di comunicazione che consentirà ai cittadini di ricevere direttamente sul proprio smartphone le principali informazioni diffuse dall’Amministrazione comunale.

Le informazioni disponibili

Il canale sarà utilizzato per pubblicare avvisi di pubblica utilità, aggiornamenti sulla viabilità e sui lavori in corso, informazioni relative ai servizi comunali, scadenze, iniziative ed eventi.

L’obiettivo è offrire un canale di informazione semplice, immediato e complementare agli strumenti già in uso, per raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini (compresi quelli che non utilizzano gli altri social media) attraverso una delle applicazioni di messaggistica più diffuse.

Privacy degli iscritti

Il servizio non prevede la condivisione del numero di telefono con gli altri iscritti: l’identità dei follower resta infatti riservata, come previsto dal funzionamento dei Canali WhatsApp.

Per ricevere una notifica a ogni nuovo aggiornamento è consigliabile attivare la campanella presente all’interno del canale dopo l’iscrizione.

Come iscriversi

Per l’iscrizione (gratuita) è sufficiente accedere al seguente link:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCGNhFKwqSLz9kVfd0G

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