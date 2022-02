Il Comune "dimentica" le foibe, Capitanio: "Decisione spiacevole e non rispettosa"

Il Comune di Vimercate organizza una serata in occasione del "Giorno del ricordo", dedicato alla memoria dei morti nelle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, ma nel manifesto non compare né la parola di foibe né la parola esodo. E il deputato della Lega Massimiliano Capitanio attacca l'Amministrazione di centrosinistra.

Si terrà domani sera, giovedì 10 febbraio, l'evento organizzato dalla presidenza del Consiglio comunale. L'appuntamento è alle 20.45 nella sala del Consiglio comunale di Vimercate. Interverrà, in qualità di relatore, il professor Franco Bulega, docente al Liceo classico Zucchi di Monza. Il tema della serata sarà: "Le grandi tragedie del Novecento: i regimi totalitari e le persecuzioni" . Nessun accenno, almeno nella locandina (che a onor del vero riporta comunque un'immagine che ricorda l'esodo giuliano-dalmata) a foibe ed esodo, come detto.

Iniziativa che non è piaciuta all'onorevole brianzolo della Lega, che ricorda che il "Giorno del ricordo" è stato istituito per ricordare espressamente "il massacro comunista di 20mila italiani".

"L'Amministrazione di Vimercate non abbia paura di ricordare il massacro comunista di 20.000 italiani - si legge nel comunicato diffuso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 febbraio, da Massimiliano Capitanio - E' spiacevole che la locandina dell'evento organizzato dal Comune di Vimercate per il giorno del ricordo non menzioni la parola foiba e il dramma degli esuli. Credevo che nel 2022 si potesse liberamente condannare gli orrori del nazifascismo e del comunismo, senza distinguere tra morti di serie A e serie B. La legge nazionale è chiarissima: 'La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale Giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale'. L'Amministrazione di sinistra ha scelto genericamente di parlare di 'Le grandi tragedie del Novecento: i regimi totalitari e le persecuzioni', ma non è questo lo scopo della giornata. Il 10 febbraio si ricorda che, tra le folli persecuzioni del Novecento, ci fu anche quella, troppo a lungo colpevolmente taciuta, dei partigiani comunisti di Tito contro bambini, donne e uomini che avevano come unica colpa quella di essere italiani: le uccisioni nel periodo tra il 1943 e il 1947 furono almeno 20mila, gli esuli italiani costretti a lasciare le loro case almeno 250mila".