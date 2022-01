Vimercate e Arcore

La cerimonia, domenica 6 febbraio, si svolgerà nel rispetto delle misure si contenimento del contagio.

L'Amministrazione comunale di Vimercate e l'Anpi locale ricordano i Martiri del 2 febbraio 1945. Lo faranno domenica 6 febbraio. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle misure si contenimento del contagio.

Il Comune e Anpi ricordano i Martiri del 2 febbraio 1945

Vimercate, Città medaglia d’argento al merito civile per la Resistenza, nel 77° anniversario della fucilazione dei giovani Partigiani Vimercatesi rinnova il suo impegno antifascista per la difesa della democrazia e della libertà con una celebrazione che si terrà domenica 6 febbraio 2022.

Alle ore 7.10 di Venerdì 2 febbraio 1945 vennero infatti fucilati alla schiena ad Arcore da un plotone di fascisti i 5 giovani partigiani vimercatesi: si tratta di Emilio Cereda, di 24 anni, Renato Pellegatta di 21 anni, Luigi Ronchi di 24 anni, Aldo Motta di 23 anni, Pierino Colombo di 24 anni e Iginio Rota di 24 anni, caduto durante l’attacco il 29 dicembre ’44 al campo di aviazione di Arcore.

Il programma delle celebrazioni prevede alle 8.30 la Santa Messa presso il Santuario della Beata Vergine del Rosario. A seguire, alle 9.30, in Piazzale Martiri Vimercatesi l'omaggio al monumento e successivamente, alle 10, in via F. baracca ad Arcore l'omaggio al cippo presso il luogo della fucilazione. Seguiranno, alle 10.30 e alle 10.50, l'omaggio presso il momento funebre e quello presso il momento ai caduti di tutte le guerre, con commemorazione istituzionale.

Vista l'emergenza sanitaria in corso la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle misure si contenimento del contagio e non sarà previsto il servizio autobus tra Arcore e Vimercate.

