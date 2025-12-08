Accese ufficialmente le luminarie in centro Usmate e a Velate: "Un grazie a tutti i negozianti che hanno contribuito"

Usmate Velate si illumina per le festività natalizie a partire da ieri, domenica 7 dicembre. Come ogni anno, l’Amministrazione comunale crea un’atmosfera accogliente e festosa accendendo le principali vie del paese con luminarie, decorando anche la piazza di Villa Belgioioso Scaccabarozzi di Velate.

Il Comune e i commercianti accendono il Natale

Come di consueto, il Comune si è preso carico della maggior parte dei costi, rinnovando il proprio impegno a rendere il paese più bello e accogliente durante le festività. Allo stesso tempo, ha rivolto un caloroso invito agli esercizi commerciali e alle attività produttive del territorio a partecipare attivamente al progetto:

“Ringraziamo e siamo felici della risposta positiva delle attività commerciali e delle aziende del territorio, che insieme a noi hanno contribuito a creare un clima natalizio ancora più coinvolgente per le famiglie della nostra comunità – dichiarano la Sindaca Lisa Mandelli e l’Assessora al Commercio Chiara Maggiolini – Questo a conferma che lavorare insieme per un obiettivo comune è possibile e sempre stimolante”

Adesioni ancora aperte

Chi volesse ancora aderire all’iniziativa del Comune è ancora in tempo. Ad oggi, l’Amministrazione ringrazia: 2C Brocciature, Agility Consulting, Assicadorna, Ba.Ia Laboratori Riprogrifici, Big Ben Pub, Colombo Auto, Deva, Eur-Acciai, Franca Viaggi, Francofiore, Giber, Il Bottegone, I Commercianti del Centro Commerciale Usmate Velate, La Bottequa, Lamfer, Lamtech, Lampre, LCS, Panificio F.lli Rovelli, Panificio F.lli Sesana, SCS Concept, Silingardi, Spazio Infissi, Tao Ambiente, Vpsitex Italia.