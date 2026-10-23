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L’Amministrazione comunale punta sulla luce per valorizzare il patrimonio storico e architettonico di Cesano Maderno. La Giunta Bocca ha approvato il progetto esecutivo per realizzare o adeguare l’illuminazione artistica di dieci edifici e luoghi simbolo della città, nell’ambito del più ampio programma di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

Il Comune illumina i simboli della città

L’intervento prevede l’installazione di 30 proiettori Led a luce calda, progettati per esaltare forme, volumi e dettagli architettonici nel rispetto delle indicazioni della Soprintendenza. Tra i siti interessati ci sono il Torrazzo medievale, il quattrocentesco Palazzo Carcano e le chiese di Santo Stefano vecchia (l’auditorium Disarò) e nuova, San Bernardo Abate, Sant’Eurosia, Santi Ambrogio e Carlo, Santa Maria delle Grazie, Sacra Famiglia e San Pio X. Il progetto coinvolgerà anche Palazzo Arese Borromeo e Palazzo Arese Jacini, sede del Municipio.

“Valorizzare i monumenti attraverso una nuova illuminazione – spiega il sindaco Gianpiero Bocca – significa prendersi cura della nostra identità e rendere più riconoscibile il patrimonio storico che appartiene a tutta la comunità, incrementando l’attrattività della nostra città. Vogliamo che questi luoghi possano essere pienamente apprezzati anche nelle ore serali, mettendone in evidenza le caratteristiche architettoniche e il valore storico. È un intervento che contribuisce a migliorare la qualità dello spazio urbano e a rafforzare il legame tra la città e la sua storia”.

L’intervento coniuga qualità urbana e sostenibilità: le tecnologie Led, i fasci luminosi mirati e lo spegnimento programmato entro mezzanotte consentiranno di contenere i consumi e l’inquinamento luminoso. Saranno inoltre riutilizzati, dove possibile, sostegni e canalizzazioni esistenti, limitando l’impatto dei lavori.

Il progetto rientra nel programma di riqualificazione e gestione affidato a City Green Light, che comprende illuminazione pubblica, semafori e sistemi Smart City. Il valore complessivo dell’intero programma è di circa 4 milioni e 450mila euro.