Il Comune di Concorezzo amplia il proprio sistema di servizi a sostegno dei cittadini e delle famiglie con l’attivazione dello Sportello legale gratuito. Il nuovo servizio si inserisce in un più ampio percorso di prevenzione del conflitto e promozione del benessere delle persone, in particolare all’interno del nucleo familiare, che comprende già iniziative come il corso prematrimoniale civile, i percorsi di mindfulness per genitori e i patti digitali.

Il Comune lancia il nuovo sportello legale: focus sulla mediazione familiare

Il nuovo Sportello legale si configura come un servizio di orientamento e informazione sui temi dell’accesso alla giustizia e della tutela dei diritti, con particolare attenzione alle dinamiche famigliari e alla gestione dei conflitti relazionali. Attraverso colloqui dedicati sarà possibile effettuare un primo esame della situazione e ricevere indicazioni chiare su costi, tempi e modalità di accesso alla giustizia, oltre che sul percorso legale più adeguato da intraprendere e sugli eventuali adempimenti necessari.

Particolare attenzione sarà riservata ai casi di fragilità e disagio familiare, come violenza di genere, stalking e maltrattamenti in famiglia, offrendo informazione e orientamento sugli strumenti di tutela disponibili e sulle possibili soluzioni anche in ottica di gestione del conflitto e mediazione. Lo Sportello fornirà inoltre indicazioni sugli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie, sul patrocinio a spese dello Stato, sulla difesa d’ufficio e sulle modalità di accesso ai servizi del Giudice di Pace.

Il servizio è stato attivato in questi giorni attivo con apertura il sabato mattina su appuntamento da fissare contattando i Servizi Sociali al numero 039/62800301. Gli avvocati incaricati si alternano ricevendo i cittadini al primo piano del Municipio.

Le parole dell’Amministrazione