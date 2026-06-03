Il Comune di Vimercate ha indetto un’asta pubblica per la vendita di un’unità immobiliare di proprietà comunale adibita a uso residenziale, situata in via Piave 11.

Il Comune mette all’asta un alloggio in via Piave

L’immobile, identificato catastalmente al foglio 35 particella 80 sub. 3, ha una superficie di 86,4 mq secondo la categoria catastale A/3 classe 3, ed è corredato da una pertinenza ad uso cantina (foglio 35 particella 81 sub. 2, di 15,5 mq) collocata in un fabbricato contiguo non comunicante con l’abitazione principale. Il prezzo a base d’asta è fissato in 62.520 euro, con vendita al rialzo e aggiudicazione al miglior offerente. L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete.

Data e modalità di partecipazione

La gara avrà luogo mercoledì 22 luglio 2026 alle ore 14.00 nella Sala Consiliare di Palazzo Trotti, in piazza Unità d’Italia 1 a Vimercate. Le offerte, redatte in lingua italiana secondo le modalità indicate nel bando, dovranno essere consegnate a mano o inviate per raccomandata all’Ufficio Protocollo del Comune (via Papa Giovanni XXIII 11) entro le ore 12.00 del 20 luglio 2026. Non saranno ammesse offerte pervenute in ritardo per qualsiasi motivo.

Insieme all’offerta, i partecipanti dovranno allegare un deposito cauzionale provvisorio pari al 10% del prezzo base, ovvero 6.252 euro, sotto forma di assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria Comunale, versamento bancario o fideiussione bancaria/assicurativa. Il deposito sarà restituito ai non aggiudicatari; per l’aggiudicatario si trasformerà in caparra confirmatoria. Il contratto di compravendita dovrà essere stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

Dove trovare il bando

Tutta la documentazione, compreso il fac-simile di offerta, è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.vimercate.mb.it oppure è consultabile presso Spazio Città di via Papa Giovanni XXIII 11.

Per informazioni tecniche è possibile contattare l’Ufficio Gestione Patrimonio al numero 039/6659360 oppure all’indirizzo e-mail ufftec@comune.vimercate.mb.it.