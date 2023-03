Il Comune non si aggiudica l’asta per il lotto del Pozzoli market

Lo stabile è stato venduto a 360.000 euro, superando l'offerta massima dell'Amministrazione comunale di 350.000 euro

Affare sfumato

Sfuma l’affare «Pozzoli market». Nulla di fatto per l’Amministrazione comunale che intendeva acquisire il lotto di circa 1000 metri quadrati, in via della Cooperazione andato all’asta, giovedì. Collegato on line per partecipare alla procedura di vendita c’era il sindaco Samuele Consonni e l’avvocato incaricato dal Comune, Fabio Tucci, pronti a fare offerte e rilanciare.

La trattativa è però durata poco e si è conclusa senza l’acquisizione: l’Amministrazione infatti non si è aggiudica l’asta giudiziaria per il lotto in questione.

"C'è stata la zampata di qualcuno"

«L’area è stata aggiudicata per 360.000 euro - spiega Consonni - non sappiamo ancora chi ha acquistato il lotto. Il nome si conoscerà entro 120 giorni. Si partiva da una base di 244.000 euro, la precedente asta, a luglio, andata deserta, partiva da 326mila euro, noi abbiamo rilanciato fino a 350.000, il nostro tetto massimo, che rispecchiava la valutazione di esproprio. Durante la trattativa ci sono stati rilanci anche di 50.000 euro e abbiamo avuto l’impressione che le offerte fossero fatte per alzare il prezzo, forse c’è stata la “zampata” di qualcuno», ha commentato il primo cittadino.

L'Amministrazione pensa a delle alternative

Il primo cittadino non ha nascosto un po’ di dispiacere, ma allo stesso tempo è molto motivato a proseguire, credendo fortemente nella bontà del progetto legato alla salute. «Siamo convinti che creare un polo con tutti i servizi sanitari sia importante e per questo motivo continueremo a valutare alternative, avendo a disposizione diverse idee. Diciamo che il nostro progetto è solo stato rallentato - ribadisce - Per noi non è una sconfitta, anzi porta anche aspetti molto positivi, ad esempio quello della rigenerazione urbana, della riqualificazione di aree dismesse».

Le reazioni

Esultano i consiglieri di minoranza e i cittadini e commercianti del centro che hanno subito espresso molte perplessità sull'operazione che il Comune ha avviato, decidendo di investire sull'area di via della Cooperazione.

