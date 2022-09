Una mostra di modellini Ferrari originali verrà allestita all’interno del Palazzo comunale di Villasanta in omaggio al centenario dell’Autodromo.

Il Comune ospita una mostra di modellini Ferrari

L’insolita esposizione, a ingresso libero, sarà inaugurata l’8 settembre e sarà visitabile per tre giorni.

L’evento, intitolato “Le rosse nel tempio della velocità” è organizzato in collaborazione con l’Associazione Collezionisti Villasanta di cui fanno parte diversi villasantesi, tra cui l’ex assessore Alfredo Consonni. Sono suoi i fiammanti modellini in scala 1:43. In mostra ce ne saranno 101, uno per ogni anno dell’anniversario più un pezzo speciale. Alcuni sono anche autografati dai campioni di Formula 1 che hanno pilotato le vetture originali, come

Charles Leclerc.

Per l’occasione, quindi, il lungo corridoio del piano principale del municipio si trasformerà in una pista in miniatura, lungo la quale scoprire i piccoli capolavori che, con le loro evoluzioni, raccontano anche la storia della

Formula 1, legata a doppio filo con l’Autodromo.

Gli orari

La mostra sarà visitabile giovedì 8 settembre dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 18; venerdì 9 settembre dalle 8.15 alle 13.15 e sabato 10 settembre dalle 8.30 alle 12.