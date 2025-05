Il Comune di Cornate d'Adda celebra le sue eccellenze scolastiche. Nel corso della mattinata di oggi, sabato 10 maggio, all’interno della sala Jannacci Gaber di Villa Sandroni, l’Esecutivo cittadino ha infatti consegnato le borse di studio ai suoi studenti più meritevoli.

Il Comune premia le sue eccellenze scolastiche

Un’iniziativa che anche quest’anno ha visto protagoniste alcune associazioni, attività commerciali e aziende del territorio, che hanno finanziato, insieme al Comune, i contributi consegnati agli studenti.

A condurre la cerimonia sono stati l’assessore alla Pubblica Istruzione Gaetano Calabrò e il sindaco Andrea Panzeri.

«Questo è un momento speciale per i giovani, in cui sono loro gli assoluti protagonisti - ha sottolineato Calabrò - Ma è un momento speciale anche per noi, perché ci offre la possibilità di celebrare i valori fondanti per la nostra comunità come responsabilità, impegno, passione per lo studio e senso civico. Con le borse di studio vogliamo che i nostri ragazzi sappiano che apprezziamo molto i loro sforzi e la capacità di raggiungere traguardi. Ci auguriamo quindi che ogni studente possa sentire il nostro apprezzamento».

Parole a cui hanno fatto eco quelle del primo cittadino:

«Un grande grazie e un complimento speciale per gli studenti, ma anche alle loro famiglie che nel corso di questi anni hanno fatto tanto per sostenerli e non far mancare mai il loro supporto e in ultimo un ringraziamento speciale per le associazioni, attività commerciali e aziende che con i loro contributi continuano ogni anno a sostenere questa iniziativa».

L'elenco dei premiati

In totale le 23 ragazze e ragazzi premiati, sono stati suddivisi in tre categorie. A partire da quelli che hanno chiuso nello scorso anno scolastico le scuole secondarie di primo grado (scuole medie) con risultati di eccellenza. Nel dettaglio gli alunni premiati sono stati: Delia Frigerio, Giulia Airoldi, Enea Barone, Camilla Corno, Tristan Paolo Pesola, Alessandro Crippa, Simone Bergonzi, Gaia Marcandalli, Sara Giannelli, Benedetta Pelli, Mattia Colombo, Serena Taurino e Giorgia Cortiana.

Per quanto riguarda invece gli studenti che si sono diplomati lo scorso anno alle superiori è stata premiata invece Angelica Ronchi, mentre per la categoria delle lauree universitarie tra i premiati ci sono: Paolo Crippa, Greta Brivio, Sofia Dossena, Gaia Cereda, Arianna Bestetti, Marta Crippa, Lara Paris, Beatrice Ronchi e Gabriele Nava.

A loro sono stati consegnati dunque dei contributi economici insieme ad un attestato. Nel corso delle premiazioni, sono stati chiamati sul palco anche i rappresentanti di quelle associazioni, attività commerciali e aziende che hanno contribuito alle borse di studio, oltre che gli assessori Daniela Riva e Giorgio Brambati e i consiglieri comunali Marta Bestetti e Daniele Bonacina che con l'assessore Calabrò e il sindaco Panzeri, hanno premiato gli alunni.

La cerimonia si è chiusa infine con un secondo momento in cui i protagonisti sono stati nuovamente i giovani. In questo caso i neodiciottenni, ai quali l’Amministrazione comunale ha consegnato la Costituzione Italiana, celebrando questo passaggio simbolico e il loro ingresso all’interno della società adulta.