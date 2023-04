Il Comune verso la prima Comunità energetica rinnovabile

Il Comune di Cesano Maderno intende creare una Comunità energetica rinnovabile e chiama all'appello cittadini, attività commerciali, enti e imprese, anche soggetti che non hanno la possibilità di installare un impianto di generazione per proprio conto. Tutti possono far parte della Cer.

Il Comune verso la Comunità energetica rinnovabile

Il Comune ha promosso una manifestazione d’interesse aperta a cittadini, attività commerciali, enti e imprese che vorranno aderire alla Comunità energetica. Le Cer sono uno dei modi per trasformare l’attuale sistema energetico (alimentato soprattutto da combustibili fossili) creando delle associazioni tra produttori e consumatori di energia, finalizzate a

soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la propria stessa produzione, realizzata mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Si può aderire come socio produttore, che riceve una parte degli incentivi destinati alla Cer, in funzione dell’energia prodotta messa a disposizione della Cer in modo da ripagarsi l’investimento fatto per l’impianto nel giro di qualche anno; come socio consumatore che riceve una quota parte degli incentivi semplicemente mettendo a disposizione i propri consumi, in funzione della quota di autoconsumo; come socio produttore e consumatore che beneficia di entrambi i vantaggi.

Le adesioni entro il 30 settembre

Tutte le informazioni sulla manifestazione d’interesse e i moduli per la richiesta di adesione sono sul sito internet del Comune. C'è tempo fino al 30 settembre: l'adesione alla Cer è libera e resta possibile aderire in ogni momento, ma per dar modo di procedere con le successive fasi si invita a restituire la documentazione entro fine settembre.