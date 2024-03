Il concerto di Natalia Ratti e storie di donne che hanno fatto la storia dell'alpinismo

La pianista e alpinista Natalia Ratti si è esibita in uno spettacolo in una sala gremita, portando davanti al pubblico di Desio le vicende di cinque donne che hanno fatto la storia dell'alpinismo.

La passione per la montagna

Nata a Milano e con un grande amore per la musica, la pianista Ratti ha presto scoperto di amare molto la montagna:

"Ho deciso di mollare tutto e di costruirmi una vita fra le montagne, con le quali ho avuto un vero proprio colpo di fulmine - ha raccontato Ratti - Più avanti ho capito che potevo unire le mie due passioni, e da questo è nato il mio spettacolo".

L'esibizione, un monologo accompagnato dalle musiche di Bach, Chopin, Rachmaninov, Grieg e Beethoven, ha riguardato le vicende delle maggiori alpiniste dei nostri tempi: la polacca Wanda Rutkiewicz, la francese Catherine Destivelle, la britannica Alison Hargreaves, l’italiana Nives Meroi e infine l’austriaca Gerlinde Kaltenbrunner.

L'accoglienza del pubblico

“Vedere la sala così piena di persone è davvero una grande gioia – ha affermato Ratti non appena è salita sul palco – Ringrazio il Cai Desio, solo dalla partecipazione riesco a vedere che si tratta di una associazione che lavora tanto a contatto con il suo territorio”

Il presidente Cai Claudio Rovelli non ha potuto essere presente, ma ha portare i suoi saluti con un messaggio in cui ha espresso la sua felicità per aver avuto l'occasione di ospitare questo spettacolo a Desio, che è stato molto apprezzato dai presenti.