Affluenza, straordinaria, ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa degli organizzatori, nel fine settimana, alla due giorni del Concorso di eleganza organizzato a Cesano Maderno dall’Auto Moto Club Brianza Storica del presidente Maurizio Costi e del vice Umberto Beggio, con il patrocinio del Comune.

Il Concorso di eleganza premia le auto storiche più belle

Venti le auto d’epoca in bella mostra nel cortile d’onore di Palazzo Arese Borromeo e sottoposte alla votazione dei cittadini. Più di cinquanta, di soci del Club e dei Club amici, quelle che domenica sono state esposte in piazza Esedra per la gioia degli appassionati di auto e moto d'epoca. La giuria popolare, al termine della sempre attesissima sfilata nel parco, ha incoronato, quale vincitore del Best of show, la Triumph tr3 del 1960 del limbiatese Guido Arbizzoni: al gioiellino rosso sono andati oltre 1.200 voti.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Il podio della giuria tecnica

I sei membri della giuria tecnica ha invece fatto salire sul primo gradino del podio la Porsche 911sc del seregnese Davide Rizzi, seguita dall’Autobianchi Bianchina cabriolet 1973 del cesanese Francesco Corbini e dalla Lancia Fulvia hf livrea rally Montecarlo 1972 del limbiatese Giovanni Cristofoletto. Tra i momenti più belli ed emozionanti della due giorni, il giro per le vie della città, fino al velodromo dove era in corso la festa de Il Sorriso dell’anima, per la felicità dei ragazzi con disabilità seguiti dall’associazione.