Come ogni settimana Agipronews rende note le vincite registrate sul territorio regionale. E tra quelle dell'ultimo concorso di sabato 20 maggio, c'è anche Desio.

Il concorso di sabato premia anche Desio: vinti 16mila euro al 10eLotto

Nel dettaglio nella cittadina brianzola è stato centrato un 7 al 10eLotto che ha permesso al fortunato giocatore di vincere 16mila euro. Un'altra vincita è stata registrata a Milano dove grazie ad un "9" sono stati vinti 20mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,535 miliardi di euro in questo 2023.

Lotto, Lombardia in festa: a Varese vinti 71.250

Nell’ultima estrazione del Lotto invece, come riporta Agipronews, Varese protagonista della vincita più alta del concorso per un totale di 71.250 euro.