Il Coni premia «un’eccellenza sportiva»: Stella di bronzo al commissario di gara di Carate Brianza

Un prestigioso riconoscimento a coronamento di tanti anni di dedizione, professionalità e passione per i motori e sui circuiti mondiali.

Il premio a Paolo Longoni

Il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ha conferito al caratese Paolo Longoni la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2024.

L’onorificenza, comunicata ufficialmente tramite una lettera firmata dal presidente Luciano Buonfiglio il 30 marzo, rappresenta uno dei più alti gradi di riconoscimento per chi opera nel settore dirigenziale sportivo in Italia.

Il premio non è solo un attestato alla carriera, ma un ringraziamento per le «benemerenze acquisite nell’attività dirigenziale».

Nella nota del Coni, viene sottolineata la profonda gratitudine dell’organizzazione sportiva nazionale per «la generosa collaborazione prestata nel corso degli anni», «l’impegno costante e i risultati conseguiti nel settore», e per la «capacità di guidare e promuovere i valori dello sport con professionalità».

Imprenditore e commissario internazionale della Fia

Longoni, classe 1965, imprenditore nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di vetrine frigorifere in Italia e nel mondo, di recente nominato vicepresidente di Sias, la società in house dell’Automobile Club d’Italia (Aci) che gestisce lo storico impianto brianzolo, sede del Gran Premio d’Italia di Formula 1, ha iniziato la sua carriera 37 anni fa come commissario sportivo regionale fino a raggiungere poi il traguardo internazionale con centinaia di presenze alle gare mondiali della Fia. Il prestigioso premio gli verrà consegnato durante una cerimonia solenne che verrà organizzata prossimamente dal Comitato territoriale del Coni.