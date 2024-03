In occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo 2024, i funzionari della Commissione Europea e del Parlamento Europeo hanno invitato, nell’ambito del progetto Costruire l'Europa con i Consiglieri Locali (Building Europe with Local Councillors, BELC), i consiglieri comunali per lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi legati alle prossime elezioni ma, anche per contribuire a rafforzare il coinvolgimento dei

cittadini e a promuovere dibattiti su tematiche attinenti al futuro dell’Europa.

Il consigliere comunale di Vimercate in visita a Bruxelles nell'ambito del progetto BELC

Tra i partecipanti alla visita Daniele Dossi, consigliere comunale, che nel dicembre scorso è stato nominato dalla Giunta Comunale come rappresentante per il Comune di Vimercate all’interno del progetto BELC che permette agli amministratori locali di entrare a far parte di una rete che promuove l'informazione e la comunicazione dell'UE.

Il progetto Costruire l'Europa con i Consiglieri Locali (Building Europe with Local Councillors, BELC), lanciato dalla Commissione europea, consente alle consigliere e ai consiglieri locali di lavorare insieme, di promuovere dibattiti, ma anche di avere accesso a una serie di servizi, webinar e materiali aggiornati utili ad approfondire i temi legati all'Unione Europea.

Finalità del progetto BELC

“Building Europe with Local Councillors – Costruire l’Europa con i consiglieri locali” (BELC) Il progetto della Commissione Europea è nato nell’estate del 2022 con l’obiettivo di creare una rete di amministrazioni locali in tutta Europa che, per il tramite dei loro rappresentanti eletti, possano avvicinare la comunità alle istituzioni europee diffondendo informazioni riguardanti i temi legati all’UE che hanno un impatto diretto o indiretto sulla quotidianità delle persone, delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti socio-economici presenti in ogni territorio, e mettendo in connessione esigenze, richieste e proposte dei territori con le politiche e le soluzioni adottate dalla governance europea.

Varie sono le tematiche di interesse locale, quali ad esempio lo sviluppo sostenibile, il contrasto ai cambiamenti climatici, l’innovazione tecnologica per il potenziamento dei servizi pubblici offerti alla cittadinanza, la valorizzazione del patrimonio culturale.