Nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile, il consigliere regionale di Forza Italia Jacopo Dozio, ha portato la sua solidarietà ai dipendenti della società Addabus in sciopero a Vimercate.
Il consigliere Dozio allo sciopero dei dipendenti Addabus
“Oggi ho voluto esserci, per ascoltare da vicino le preoccupazioni dei lavoratori del trasporto pubblico brianzolo – ha spiegato l’azzurro – Parlando con loro emergono problemi concreti su turni, sulla sicurezza personale degli autisti e sulla qualità del servizio erogato. Questioni reali, che non possono essere ignorate e che vanno affrontate con serietà, al di là di ogni posizione sindacale o partitica”.
L’impegno dell’azzurro
Dozio, che è anche membro della commissione Trasporti e Infrastrutture, ha poi voluto sottolineare:
«proprio perché il trasporto pubblico è fondamentale per la vita quotidiana di ognuno di noi e per le imprese, impone a noi, come istituzioni, di avere un ruolo attivo. Infatti le richieste, che con continuità faccio, di avere delle infrastrutture di trasporto pubblico adeguato nella Brianza, come in ogni altra zona lombarda, impone che i soggetti che hanno la responsabilità della conduzione dei mezzi, siano messi nella migliore condizione di lavorare e di offrire un servizio pubblico adeguato agli standard di eccellenza che la nostra regione richiede. Pertanto, garantire condizioni di lavoro adeguate ai lavoratori significa offrire un servizio più efficiente ed affidabile per tutti i cittadini oltre ad una condizione di lavoro più umana e sostenibile. Da consigliere regionale, porterò queste istanze nelle sedi istituzionali con un approccio concreto e responsabile, tenendo presenti le esigenze dei lavoratori e il buon funzionamento del servizio. Meno slogan, più equilibrio».