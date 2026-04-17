Nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile, il consigliere regionale di Forza Italia Jacopo Dozio, ha portato la sua solidarietà ai dipendenti della società Addabus in sciopero a Vimercate.

Il consigliere Dozio allo sciopero dei dipendenti Addabus

“Oggi ho voluto esserci, per ascoltare da vicino le preoccupazioni dei lavoratori del trasporto pubblico brianzolo – ha spiegato l’azzurro – Parlando con loro emergono problemi concreti su turni, sulla sicurezza personale degli autisti e sulla qualità del servizio erogato. Questioni reali, che non possono essere ignorate e che vanno affrontate con serietà, al di là di ogni posizione sindacale o partitica”.

L’impegno dell’azzurro

Dozio, che è anche membro della commissione Trasporti e Infrastrutture, ha poi voluto sottolineare: