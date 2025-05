Il consigliere regionale chiede lumi sul futuro dell'ex ospedale

Il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia chiede lumi sul destino dell’ex ospedale di Vimercate al Pirellone.

"Il vecchio nosocomio è abbandonato dal 2010 e dopo due aste di Asst Brianza andate deserte per vendere gli immobili inutilizzati, ho deciso di interrogare l’assessore al Welfare Guido Bertolaso in consiglio il prossimo 13 maggio per avere un riscontro sul quartiere tin una zona così centrale della città" ha detto l’esponente azzurro.

"La risposta di Bertolaso sarà decisiva - spiega Dozio - per capire se la giunta Fontana attraverso l’Asst Brianza proverà ancora una volta ad alienare l’ex ospedale ribassando ancora una volta il prezzo che inizialmente era di 11 milioni di euro, poi ridotto a 8 milioni di euro".