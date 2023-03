Il consigliere regionale scrive al sindaco... di 10 anni fa. Il primo cittadino Buzzini "Mi ha fatto sorridere"

Una lettera formale per mettersi a disposizione del sindaco e della sua comunità. Di per sé una più che apprezzabile iniziativa quella assunta dal neo consigliere regionale Jacopo Dozio, vimercatese eletto tra le fila della civica «Fontana Presidente», peccato solo che abbia sbagliato completamente il destinatario. Perché il suo messaggio era diretto sì al primo cittadino di Caponago, ma non a Monica Buzzini, bensì al suo predecessore, Carlo Cavenago, che sindaco non lo è più da ormai quasi dieci anni.

Il consigliere regionale scrive al sindaco... di 10 anni fa

Un lapsus, o forse più semplicemente una banale (ma neanche troppo) svista causata da qualche pagina internet non particolarmente aggiornata. Eppure sarebbe bastato guardare solamente il sito istituzionale del Comune di Caponago per evitare di incappare in questo scivolone.

Sta di fatto che il sindaco Buzzini ha risposto immediatamente alla lettere di Dozio. Per ringraziarlo della disponibilità, certo, ma anche per fargli notare che dal 2014 le cose sono un po’ cambiate.

«Non so da dove prendano certi dati: certo è che qualcuno dovrebbe aggiornare i suoi database prima di comunicarli ai nuovi consiglieri regionali - ha ironizzato la prima cittadina sui suoi profili social - Essere sindaca dal 2014 e alla soglia della fine del secondo mandato, dopo nove anni, ricevere questa nota onestamente mi ha fatto sorridere. Ringrazio comunque il consigliere per la sua disponibilità al quale invierò sicuramente risposta per far sistemare la sua rubrica, ma un controllino però non sarebbe guastato. I sindaci e le sindache della provincia di Monza sono solo 55 del resto. Sono sicura sarà l'unica (forse) svista, capita».

Eppure pare non sia stata l’unica lettera inviata al destinatario sbagliato. Stando ad alcune verifiche, infatti, il messaggio è stato ricevuto anche da alcuni altri sindaci... del passato.