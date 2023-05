Il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze muove i primi passi

Con il Piano Locale Giovani di Vimercate che mira a realizzare attività animative e socio educative che valorizzino il protagonismo e il talento creativo dei giovani, il percorso è tracciato e dopo l’apertura pochi mesi fa del centro di aggregazione giovanile di via XXV Aprile e il progetto YAAM è partito il progetto del “Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze”.

Il Consiglio comunale dei Ragazzi muove i primi passi

In questo senso sono iniziati in questi giorni gli incontri, dopo quelli avuti con i docenti delle scuole di Vimercate, con i ragazzi delle classi quarte e quinte di scuola primaria e in tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado per l'avvio del progetto.

Il momento più importante è previsto a settembre, alla ripresa del nuovo anno scolastico, con la presentazione dei candidati e poi a novembre, il 20 per la precisione, con le elezioni e a dicembre con la proclamazione degli eletti.

Gli obiettivi

Entra così nel vivo l'organizzazione per il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, nato con la volontà di rispettare il diritto di bambini, bambine, ragazzi e ragazze a esprimere le loro opinioni, creando contesti in cui queste vengano prese in considerazione dagli adulti.

Il Consiglio rappresenta una preziosa occasione di educazione alla democrazia e alla cittadinanza responsabile, con l’obiettivo di migliorare il presente e progettare il futuro.

I ragazzi e le ragazze sono giovani cittadini e cittadine che entrano nel merito di questioni che hanno a cuore, come l’ambiente e il cambiamento climatico; dialogano con i coetanei e con altri cittadini, con gli amministratori pubblici, per raccogliere informazioni e pareri, per confrontarsi e fornire suggerimenti o fare richieste che rispecchino il loro punto di vista e quello dei ragazzi che rappresentano.

Progetto importante nella formazione civica dei piccoli cittadini