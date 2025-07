Il Consiglio Comunale dice sì allo Stato di Palestina

Il Partito Democratico di Nova Milanese, insieme alle liste civiche di Centrosinistra Vivere Nova, Nova Oggi Domani e Cuore a Sinistra per Nova, ha presentato lo scorso Consiglio Comunale un ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

A presentarlo è stata la consigliera Matilde Pagnin (PD), che ha denunciato l’emergenza umanitaria in corso e la brutalità dell’esercito israeliano nei confronti dei civili palestinesi.

Nell’intervento è stato valorizzato il sostegno dell’Amministrazione Comunale alla causa palestinese, con l’adesione alle iniziative “L’ultimo giorno di Gaza”, promossa in ambito europeo, e“R1pud1a”, ideata da Emergency.

"La proposta delle opposizioni di posticipare la discussione è stata per noi inaccettabile: si è già aspettato troppo per parlare del genocidio perpetrato dallo Stato di Israele. Questo è stato ribadito con gli interventi delle consigliere Pagnin (PD) e Fusi (Nova Oggi Domani), e del consigliere Zabatta (Vivere Nova). Inoltre, in questi interventi è stata sottolineata l’importanza di trattare di problematiche internazionali anche a livello comunale, importanza messa in discussione dalla minoranza. Noi, però, crediamo sia responsabilità dei consiglieri comunali sensibilizzare la cittadinanza rispetto alle emergenze della geopolitica contemporanea, e ciò di certo non distoglie la nostra attenzione dalla buona amministrazione di Nova Milanese.

Come Partito Democratico di Nova Milanese, sosteniamo l’urgenza del riconoscimento dello Stato di Palestina, condizione preliminare per avviare una vera trattativa di pace, e per garantire ai cittadini palestinesi i diritti e le tutele dell’organizzazione statale. Esprimiamo inoltre la nostra delusione per il rinnovo del 15 luglio dell’accordo di associazione tra Unione Europea e Israele, approvato con favore del Governo italiano. Ricordiamo che l’articolo 2 di questo accordo pone come condizione necessaria “il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici da parte di Israele”, ed è esattamente la mancanza di queste condizioni che abbiamo denunciato in Consiglio Comunale.

Infine, esprimiamo la nostra soddisfazione per l’approvazione di questo ordine del giorno in Consiglio Comunale, nonostante il voto contrario di tutti i consiglieri di Centrodestra".