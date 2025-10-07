"Un giorno di terrore, dolore e perdita, segnato dalla brutale strage compiuta da Hamas contro civili Israeliani innocenti. Il pensiero va alle vittime, alle loro famiglie, e a tutti coloro che portano ancora le cicatrici di quella giornata"

Nel secondo anniversario di quella tragica giornata, il Consiglio Comunale di Vimercate si raccoglie per onorare la memoria delle vittime, esprimere solidarietà alle loro famiglie e rinnovare il proprio impegno per la pace e la liberazione degli ostaggi ancora trattenuti.

Il Consiglio Comunale ricorda il 7 ottobre 2023

Il 7 ottobre 2023 rimane una ferita profonda nella memoria collettiva: un giorno di terrore, dolore e perdita, segnato dalla brutale strage compiuta da Hamas contro civili Israeliani innocenti. A due anni di distanza, il pensiero va alle vittime, alle loro famiglie, e a tutti coloro che portano ancora le cicatrici di quella giornata – fa sapere l’Amministrazione.

“Con rispetto e speranza, il Consiglio Comunale di Vimercate si unisce nell’auspicio che tutti gli ostaggi ancora in mano ai loro rapitori possano presto ritrovare la libertà e che finalmente inizi, in quei luoghi martoriati, un percorso di costruzione di Pace. La loro liberazione è un dovere umano e morale che non può attendere” – si legge nella nota diffusa dall’Amministrazione comunale.