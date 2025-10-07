Nel secondo anniversario di quella tragica giornata, il Consiglio Comunale di Vimercate si raccoglie per onorare la memoria delle vittime, esprimere solidarietà alle loro famiglie e rinnovare il proprio impegno per la pace e la liberazione degli ostaggi ancora trattenuti.
Il Consiglio Comunale ricorda il 7 ottobre 2023
Il 7 ottobre 2023 rimane una ferita profonda nella memoria collettiva: un giorno di terrore, dolore e perdita, segnato dalla brutale strage compiuta da Hamas contro civili Israeliani innocenti. A due anni di distanza, il pensiero va alle vittime, alle loro famiglie, e a tutti coloro che portano ancora le cicatrici di quella giornata – fa sapere l’Amministrazione.
“Con rispetto e speranza, il Consiglio Comunale di Vimercate si unisce nell’auspicio che tutti gli ostaggi ancora in mano ai loro rapitori possano presto ritrovare la libertà e che finalmente inizi, in quei luoghi martoriati, un percorso di costruzione di Pace. La loro liberazione è un dovere umano e morale che non può attendere” – si legge nella nota diffusa dall’Amministrazione comunale.