L'iniziativa

L'innovativo piano, finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nella giornata di ieri, giovedì 3 luglio a Cavenago

Il Consorzio CSeL – Società Cooperativa Sociale lancia Digital-CSeL entra sempre di più nell'era 2.0 e lo fa attraverso un innovativo progetto di transizione digitale che vedrà coinvolti quasi un quinto dei dipendenti delle sue cooperative associate.

Il Consorzio CSeL sempre più 2.0 grazie ad un progetto di formazione digitale da 550mila euro

Il piano è stato presentato nella giornata di ieri, giovedì 3 luglio, all'interno del Salone Apollo del Comune di Cavenago. Un piano selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale, grazie ad un finanziamento di circa 550mila euro, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali all’interno delle 23 cooperative consorziate e dello stesso Consorzio, attraverso percorsi formativi personalizzati, calibrati in base al livello di conoscenze individuali.

Il consorzio, come detto, costituito da una pluralità di realtà, opera in diverse aree della Lombardia, a partire dal Vimercatese e nell'area della Martesana. Ma non solo, perchè CSeL lavora anche nella zona nord di Milano attorno a Cinisello ed anche nel Varesotto: da Varese città sino a Saronno.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del padrone di casa, il sindaco Giacomo Biffi, che ha accolto i presenti in Comune:

"Il tema della digitalizzazione, può sembrare un tema che allontana dalla relazione umana - spiega il primo cittadino - Ma ci sono tanti strumenti che invece aiutano. Quindi sono molto contento che un consorzio importante come il vostro, che opera sul nostro territorio, abbia voluto accettare questa sfida in un ottica di futuro, per andare incontro alle esigenze del mondo contemporaneo".

La parola è passata successivamente a Francesco Allemano e Marco Sprafico, presidente e direttore del Consorzio, che hanno presentato la loro realtà e introdotto successivamente il tema, sottolineando la sfida che CSeL dovrà ora affrontare per la realizzazione di questo importante progetto.

"Il Consorzio è composto da 23 cooperative sociali di tipo A, B e miste, per un totale di 4.400 lavoratori, di cui 713 in condizione di svantaggio. L’essere consorzio consente di mettere in rete risorse e competenze, affrontando con maggiore efficacia progetti complessi e articolati grazie all’integrazione delle professionalità presenti nelle diverse realtà consorziate. Particolare attenzione è riservata a persone svantaggiate, fragili o con disabilità, destinatarie di specifici interventi di inclusione lavorativa".

Il percorso è stato avviato lo scorso aprile e la sua conclusione è prevista per luglio 2026. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di transizione digitale attivato da CSeL, per offrire strumenti e opportunità concrete di crescita a soci lavoratori e dipendenti, garantendo spazi formativi su più livelli. Accanto alla formazione tecnica, il progetto include l’acquisizione di soft skill trasversali, fondamentali per favorire l'apprendimento delle competenze digitali e adattarsi ai cambiamenti organizzativi introdotti dalla trasformazione digitale.

I dettagli del piano

Infine ha parlato il project manager del Consorzio, Paolo Molteni che è entrato più nel dettaglio del percorso che CSeL ha iniziato ad affrontare con questo viaggio per aumentare le competenze digitali:

"Il progetto coinvolgerà cira 650 persone e prevede percorsi formativi mirati (corsi base, avanzati, digital champion e accessibilità), definiti in base ai ruoli e alle competenze possedute. La formazione sarà focalizzata in particolare sull’utilizzo degli strumenti Microsoft 365 e Google per favorire la collaborazione e l’integrazione, sia all’interno che all’esterno delle realtà cooperative. Al termine del percorso, i partecipanti avranno acquisito padronanza degli strumenti collaborativi e saranno in grado di sviluppare soluzioni digitali in linea con le esigenze specifiche delle proprie organizzazioni".

Un ruolo molto importante all'interno del processo di digitalizzazione, sarà quello della Fondazione Enaip Lombardia, partener dell'iniziativa e che si occuperà della formazione. Si tratta infatti di una realtà con comprovata esperienza nella progettazione e nell’erogazione di percorsi formativi, che affiancherà CSeL nella definizione e attuazione delle attività di formazione, garantendo qualità e coerenza didattica rispetto agli obiettivi del progetto.

"Digital-CSeL rappresenta un’evoluzione naturale della missione sociale di CSeL, che promuove il perseguimento dell’interesse generale della comunità - ha concluso il presidente Allemano -, l’emancipazione delle fasce più deboli e la costruzione di reti sociali inclusive. Si propone come impresa cooperativa sociale capace di leggere i bisogni emergenti e promuovere lo sviluppo della comunità locale, in stretta sinergia con il territorio e con gli enti pubblici".

Con Digital-CSeL, il Consorzio conferma dunque e rafforza il proprio impegno nel costruire un ecosistema cooperativo sempre più inclusivo, digitale e sostenibile, capace di coniugare innovazione tecnologica e missione sociale.