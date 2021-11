Il coraggio di Sofia ha schiacciato anche la malattia. Grande gioia per la Pallavolo Concorezzo: la giovane giocatrice è tornata ad allenarsi dopo un periodo molto complicato.

La grande gioia dopo la grande paura. E’ tempo di sorrisi in casa Pallavolo Concorezzo, che nei giorni scorsi ha riabbracciato la giovane Sofia, atleta del vivaio tornata in palestra dopo aver superato un brutto guaio fisico. La ragazza, infatti, lo scorso luglio è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa all’ospedale "Niguarda".

"Sono stati giorni molto delicati, soprattutto quelli appena successivi all’operazione - racconta con emozione la mamma Giovanna - Per fortuna però tutto è andato per il meglio e Sofia a poco a poco sta tornando alla sua vita normale. Anche nel momento più difficile, tuttavia, non ha mai perso il sorriso".