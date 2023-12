Il cordoglio di Lorenzo Colombo per il suo primo allenatore: "Mi ha insegnato i valori dello sport"

Tra i tanti talenti che Ezio Motta, storico dirigente della "Buraghese" scomparso la scorsa settimana, ha saputo coltivare sul campo da calcio c’è anche Lorenzo Colombo, figlio di Burago e attualmente attaccante del Monza.

Il primo allenatore di Lorenzo Colombo

Motta fu il suo allenatore all’epoca dei "Primi Calci" con i gialloblu, nonché il primo a intuire che il potenziale di quel bambino lo avrebbe molto presto portato lontano. Fine intenditore di calcio come pochi, aveva ragione. Dopo un anno, lo segnalò agli osservatori del Milan, che fidandosi della sua parola vennero in Brianza per visionare quel piccolo fenomeno che a soli 5 anni faceva già la differenza. Il resto è storia. Dalle giovanili del Milan, Lorenzo ha spiccato il volo verso la Serie A e l’Europa facendo tappa anche a Cremona, Ferrara e Lecce.

"Mi ha insegnato i valori dello sport"

Oggi il bomber classe 2002 è tornato a casa, a Monza, rinforzando quel legame con la sua Burago che non è mai andato perduto. Così come l’affetto verso Ezio, il primo che ha creduto in lui.

"Ho un ricordo assolutamente positivo di Ezio perché fu la persona che per prima mi introdusse in una società calcistica, la “Buraghese” quando ancora avevo 5 anni - il cordoglio dell’attaccante - Fu il mio primo mister, anche se possiamo definirlo un tuttofare per la società. La prima cosa che mi ha insegnato sono stati i valori dello sport e tutte le basi da cui iniziare. Mancherà tanto a tutto il paese, alle persone che sono passate dalla “Buraghese” perché era davvero punto di riferimento per l’intera società. La sua scomparsa mi ha colpito molto, sono veramente dispiaciuto".

