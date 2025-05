Il Coro Enjoy vince il Concorso nazionale Giuseppe Savani

Il Coro femminile Enjoy di Cesano Maderno, preparato e diretto dal maestro Raffaele Cifani, vince il quarto Concorso nazionale Giuseppe Savani disputatosi il 3 e 4 maggio a Carpi.

Il Coro Enjoy vince il Concorso nazionale Savani

Il coro, che concorreva sia nella categoria Musica Sacra che in quella dedicata a Spiritual, Gospel e Vocal Pop, ha ottenuto i seguenti premi:

- 1° premio assoluto nella categoria Musica Sacra con votazione 93,04/100

- 1° premio assoluto nella categoria Spiritual, Gospel, Vocal Pop con votazione 91,82/100

- premio della Fondazione Palestrina per la miglior esecuzione di un brano di Giovanni Pierluigi da Palestrina

- premio come miglior direttore a Raffaele Cifani

- vittoria del Gran Premio disputato tra tutti i cori vincitori nelle rispettive categorie al fine di designare il miglior coro di tutta la competizione.

Il verdetto della giuria internazionale

La giuria internazionale presieduta dal maestro Daniel Mestre e composta dai maestri Jeroen Keymeulen, Marco Cavazza, Silvia Perucchetti e Benedetta Nofri ha evidenziato la capacità del coro di gestire con agio repertori, stili e vocalità molto differenti tra loro e la grande empatia instaurata con il proprio direttore, che gli permette di esprimere una spiccata musicalità.

L'orgoglio delle coriste e del maestro

Le coriste e il direttore Cifani sono fieri di questo nuovo traguardo raggiunto che sarà di stimolo per proseguire nel cammino di crescita del coro intrapreso ormai da quasi 10 anni e svolto con costanza e dedizione quotidiana sempre nell’ambito di una vera amatorialità. Il Coro Enjoy è infatti una realtà che vede al suo interno solo coriste senza alcun tipo di formazione musicale professionale, che maturano le proprie capacità vocali e interpretative soltanto attraverso il lavoro che si costruisce insieme prova dopo prova. La maggior parte di loro proviene da diverse realtà corali scolastiche liceali del territorio, conferendo al progetto una vocazione spiccatamente giovanile, accogliendo ragazze fin dall’età adolescenziale.

Il Coro Enjoy, costituitosi in associazione nel 2017, si dedica al genere Vocal Pop e alla polifonia sacra soprattutto rinascimentale e contemporanea, svolgendo quindi un delicato lavoro su due fronti contrapposti, che impone un’estrema duttilità nel cambiare assetto tecnico-vocale in base al repertorio di volta in volta affrontato.