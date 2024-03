Il Coro A.N.A. Nikolajewka di Desio ha festeggiato il suo trentesimo anniversario con un concerto celebrativo nella cornice della Chiesa San Giovanni Battista, domenica, 17 marzo. Questo evento speciale è stato organizzato con cura dalla sezione desiana, che ha portato in scena un repertorio che è piaciuto al pubblico presente.

Il coro Nikolajewka compie 30 anni: grande passione e impegno musicale

Il coro è stato fondato il 10 gennaio 1994 su iniziativa dell'allora capogruppo degli alpini, Ottone Iachelini e di una ventina di appassionati che si erano riuniti nella sede degli Alpini di Desio, in via Galeno 45, alla presenza del maestro Alessio Brocca. Continua a essere un tassello importante nella storia musicale della città. Il suo scopo, come sottolineato dall'articolo quattro dello statuto, «è sempre stato quello di promuovere la conoscenza, l'interpretazione e la diffusione dei canti popolari, di guerra e di montagna».

Dal 1997, il coro è regolarmente iscritto all’Usci (Unione Società Corali Italiane). In tutte le esecuzioni non viene trascurato l’aspetto solidaristico quale fondamento del Corpo degli Alpini. Guidato oggi dal Maestro Simone Varamo, diplomato in composizione sperimentale al Conservatorio G.Verdi di Milano, il coro conta attualmente circa 25 membri che si ritrovano settimanalmente per due ore di prove. La dedizione e l'impegno di Varamo sono stati fondamentali per plasmare il suono distintivo del Coro A.N.A. Nikolajewka. L'associazione ha partecipato attivamente all'Adunata Nazionale Alpini sin dal 2001, contribuendo ai numerosi concerti organizzati durante questa manifestazione di rilevanza nazionale. Oltre alle esibizioni annuali, il coro ha preso parte a diverse iniziative benefiche e culturali, come la collaborazione con l'associazione «Educazione alla mondialità» per sostenere la costruzione di scuole in Tanzania.

"Una bella squadra"

Il presidente, da oltre 15 anni è Vittorio Sironi, che ha commentato:

«È una passione che ho da sempre quella del canto e quando mi è capitata l’occasione di essere presidente l’ho colta. Sono fortunato perché ho una bella squadra che mi aiuta molto con la parte anche burocratica».

Ricorda in particolare esibizioni canore di canzoni popolari che hanno eseguito all’estero «sono davvero emozionanti, è una soddisfazione grande, così come cantare nei rifugi». Nonostante le difficoltà nel reclutare nuovi membri, Sironi rimane ottimista riguardo al futuro del Coro A.N.A. Nikolajewka, sperando di mantenere viva la passione e l'entusiasmo per la musica corale. «Cantare in un coro vuol dire partecipare, impegnarsi, stare insieme ad altre persone. È stato un buon mezzo per socializzare e provare a cantare insieme. È molto positiva. La prospettiva per i prossimi anni è quella di mantenere questo entusiasmo», ha concluso. Il concerto celebrativo del trentesimo anniversario del Coro A.N.A. Nikolajewka è stato un'occasione straordinaria per ripensare alla sua ricca storia e ai prossimi passi.