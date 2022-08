Il coro perde una voce meravigliosa, l’ultimo saluto a Patrizia Novati

Si è spenta improvvisamente all'età di 63 anni; la veranese amava il canto, ed era entrata nella Schola Cantorum sin dalla sua fondazione, nel 1975 .

Il ricordo

«Una voce meravigliosa, piena di grazia e di eleganza»: così gli amici e i compagni del coro «Schola Cantorum Edoardo Preda» ricordano Patrizia Novati.

La veranese, 63 anni, si è improvvisamente spenta a seguito di un aneurisma che l’aveva colpita a fine luglio. Un volto molto conosciuto in paese, che è stato membro storico del gruppo di cantori, guidato dal presidente Alberto Pozzoli.

«Ha sempre cantato nel coro, sin dall’inizio, da quando è stato fondato nel 1975 - racconta la maestra di canto, Alessandra Preda - Patrizia aveva una voce meravigliosa, dei modi molto dolci, era una donna molto elegante e fine. Era sempre disponibile e sempre presente a tutte le prove. Quando arrivava qualcuno di nuovo nel gruppo era lei ad occuparsene, seguendola e accogliendola nel migliore dei modi».

Sposata con Claudio Redaelli, al quale era molto legata da parecchi anni, era mamma di Ilaria e da poco era diventata anche nonna dell’adorata nipotina Arianna.

Punto di riferimento per la Schola Cantorum

Una vita serena, fatta di famiglia e di tanta musica, ma anche di lavoro. «Era da poco andata in pensione - continua Alessandra Preda - faceva la contabile dal Mascheroni di Giussano. Era pronta a godersi la sua famiglia, la sua amata nipotina e a dedicarsi alla sua grande passione, il canto e invece è arrivata questa improvvisa malattia. La sua scomparsa ci ha lasciati senza parole. E’ per tutti noi una grandissima perdita, non solo per la sua melodiosa voce, ma anche come persona».

A darle l’ultimo saluto, con canti davvero speciali e tutti dedicati a lei, martedì 16 agosto, c’erano molti dei suoi amici del coro, ma anche tanti amici e conoscenti del suo paese.

«E’ stata per noi un punto di riferimento, ci mancherà molto», conclude la maestra di canto.