Il Coro Santuario del Crocifisso di Desio compie quarant'anni . Tutto ebbe inizio nella notte di Natale del 1985, quando cinque giovani ragazze, accomunate da un sogno: creare un coro che potesse arricchire la liturgia della Messa domenicale al Santuario del Crocifisso.

Importante anniversario per il Coro del Santuario del Crocifisso

Con entusiasmo e dedizione, quelle ragazze, unite dall’amore per il canto e la musica, posero le fondamenta di una realtà che oggi festeggia il 40esimo anniversario: l'Associazione CSC - Coro Santuario del Crocifisso APS. Un’avventura che, da un semplice desiderio, si è trasformata in una solida associazione culturale. Tre di loro fanno ancora parte del coro: Annalisa Chinaglia, presidente e una delle fondatrici, ancora attivamente coinvolta insieme a Daniela Raimoldi e Mirella Cafaro. "Ci riunivamo a casa di Mirella Cafaro con una piccola tastiera per provare e, con l’approvazione di don Costante Pastori, debuttammo durante la Messa di Natale", hanno raccontato. Grazie alla guida della pianista Daniela De Marchi, il gruppo iniziale si ampliò, includendo anche voci maschili e crescendo fino a contare una ventina di membri.

La strada per il Coro non fu priva di ostacoli

La strada per il Coro del Santuario del Crocifisso non fu priva di ostacoli: a metà degli anni ’90 il coro affrontò una crisi con l’uscita di diversi membri, rimasero così solo in tre. Nonostante ciò, la determinazione non venne meno e, con l’arrivo del direttore Enzo Valdo, il coro rinacque. La dedizione del gruppo proseguì anche con altri direttori come Sergio Battaglia e Mauro Maestri, ognuno dei quali portò nuovi stimoli e metodi. Dal 2019, Cristian Chiggiato dirige il coro, guidandolo verso una nuova fase di vitalità e crescita.

Oggi il Coro è composto da 30 membri e tanti giovani

Oggi il gruppo conta circa 30 membri, con una significativa presenza di giovani. Inoltre, dall’esperienza del coro principale è nato un progetto parallelo, l’Ensemble Corale Echo, che, pur facendo parte dell’associazione, è orientato verso concerti e attività culturali, diversificando così le iniziative del CSC. "Quest’anno, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, nella notte di Natale abbiamo dato ufficialmente inizio alle celebrazioni per il 40esimo anniversario. Il coro è cresciuto sia quantitativamente, con un paio di appuntamenti al mese per l’anno in corso, sia qualitativamente, mettendosi alla prova su tanti versanti musicali stimolanti. Siamo entusiasti di continuare a crescere", ha spiegato il vicepresidente, Gianni Nava, che è anche membro attivo del coro.