Il corpo di Polizia locale Brianza Est celebra San Sebastiano e la nuova convenzione

Mattinata di festa per il festa per il corpo di Polizia locale Brianza Est. Gli agenti, guidati dal Comandante Alessandro Benedetti, hanno celebrato San Sebastiano incontrando come da tradizione i sindaci dei quattro Comuni facenti parte della Convenzione recentemente rinnovata.

Prima la Messa nella chiesa parrocchiale

Le celebrazioni hanno preso il via alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giulio, a Cavenago. I sindaci Davide Fumagalli (Cavenago), Mauro Colombo (Bellusco), Massimiliano Rivabeni (Mezzago) e Daniel Siccardi (Ornago), gli agenti di Polizia locale e Provinciale, il Comandante della stazione dei Carabinieri di Bellusco Ivano De Crescenzo, i volontari della Protezione civile e dell'Associazione Carabinieri hanno seguito la Messa celebrata dal parroco don Arnaldo Mavero, ricevendo la benedizione e il ringraziamento per l'importante lavoro svolto sul territorio. Al termine della Messa i presenti si sono spostati nel cortile di Palazzo Rasini, sede del Comune di Cavenago. Qui a prendere la parola sono stati i sindaci, che a loro volta hanno ringraziato il Comandante Benedetti e i suoi uomini, sottolineando l'importanza di aver rinnovato la Convenzione (scaduta al termine del 2022).

"Convenzione fondamentale"

Primo a prendere la parola è stato Davide Fumagalli, sindaco di Cavenago e "padrone di casa".

"Da parte mia non posso che ringraziare la Polizia locale per il grande lavoro svolto sul territorio - ha commentato il primo cittadino cavenaghese - Se non avessimo rinnovato la Convenzione che coinvolge i nostri quattro Comuni sarebbe stato tutto più difficile. Penso a tutti i contributi e ai bandi che riusciamo a intercettare e alle iniziative che si possono creare. Grazie a questa Convenzione riusciamo poi a sentirci più partecipi di un'area più ampia". "E' bello sottolineare come il perimetro della Convenzione ricalchi quello della nostra Comunità pastorale - ha sottolineato il sindaco di Bellusco Mauro Colombo - E' stato importante e positivo voler continuare su questo percorso. Grazie al Comandante Benedetti, grazie agli agenti e a tutte le persone che quotidianamente si occupano di sicurezza". "Mi unisco ai ringraziamenti, allargando il grazie alla Protezione civile - ha aggiunto il sindaco di Ornago Daniel Siccardi - Ci tengo poi a precisare che la Polizia locale non è solo sanzioni o verbali, ma è un servizio di prossimità per i nostri cittadini". "Vi ringrazio per esserci stati sempre, anche nei momenti più difficili - ha dichiarato il primo cittadino di Mezzago Massimiliano Rivabeni - Penso alla pandemia, un periodo durissimo che abbiamo saputo affrontare insieme e da cui siamo usciti rafforzati. Quando è scaduta la Convenzione non ho mai avuto alcun dubbio sul rinnovo. Stare insieme in questo ambito fa la differenza".

Il grazie del Comandante Alessandro Benedetti

Ultimo a prendere la parola è stato il Comandante Alessandro Benedetti, confermato alla guida del corpo di Polizia locale Brianza Est anche dopo il rinnovo della Convenzione.