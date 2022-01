Vimercate

Resta, invece, confermata la S. Messa per celebrare il Patrono per domenica 16 gennaio.

Il Covid si porta via la Sagra di Sant'Antonio. Una decisione presa in queste ore e comunicata dalla Pro Loco di Vimercate. L'Associazione, di concerto con l'Amministrazione comunale, hanno deciso di annullare l'edizione 2022 della celebre ricorrenza che già nel 2021 non aveva avuto luogo.

Il Covid si porta via (ancora) la Sagra di Sant'Antonio

In queste ore la Pro Loco di Vimercate ha fatto sapere che: